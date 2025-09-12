Pamela López dio una íntima entrevista a ‘Día D’, en el que mostró su lado más vulnerable y relató el difícil proceso que atravesó tras el fin de su matrimonio con Christian Cueva, luego de exponer su infidelidad con Pamela Franco.

Vea también: Yahaira Plasencia rompe en llanto y confiesa estar viviendo el peor momento de su vida

La trujillana no pudo contener las lágrimas al recordar la etapa más dura de su vida y justificó las salidas nocturnas que protagonizó en ese tiempo.

“A veces tengo que hacer el ridículo. No importa porque sé que algún día si me lo van a agradecer”, manifestó entre lágrimas en el avance del reportaje que será emitido este domingo desde las 9:55 de la noche.

¿LA QUERÍAN PRESA?

Pamela López sorprendió al revelar que en algún momento habría existido una intención de ser llevada a prisión: “No tiene buenas intenciones contigo y te quieren meter presa, fueron sus palabras textuales”.

Además, la también influencer señaló con molestia estar agotada ser seguir en el ojo de la tormenta mediática: “Estoy harta de las verdades a medias, harta de que siempre salga un titular, siempre un chisme, un: ‘no te contaron’ y ya. ¿Yo dónde estaba?”.

“Yo tenía mucho dolor, mucho, mucho dolor, ira, rencor, una mezcla de sentimientos que no sabía cómo canalizarlos”, confesó visiblemente afectada.

“Mucha gente me juzgó por eso, porque yo paraba en discotecas, fiesta, y era mi manera de no sentir dolor o que me vean bien. Que no digan: Ay, esa cachuda'”, sostuvo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO