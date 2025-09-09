Pamela López reapareció en Ponte en la cola y sorprendió al lanzar fuertes comentarios contra Christian Cueva, esta vez burlándose directamente de su aspecto físico. La animadora de eventos, quien asistió al programa junto a su actual pareja Paul Michael, no dudó en ironizar sobre la apariencia del futbolista cuando le preguntaron por los recientes retoques estéticos que se habría realizado.

“Ay, cosas que la ciencia no puede ayudar (¿En algún momento te dijo que se quería poner un rejuvchip para levantar el líbido?) No, cuando uno ya nace malcriadito de cara ya no hay forma”, dijo en tono sarcástico, dejando claro que sigue dolida con el padre de sus hijos y que no tiene reparos en exponerlo públicamente.

La exesposa de “Aladino” también aprovechó para marcar distancia con Pamela Franco al ser consultada sobre el polémico rejuvchip. “(¿Nunca hablaron del rejuchip para aumentar el líbido, la potencia?). No, no, jamás. No había necesidad en ese momento”, aseguró, resaltando que con ella no existieron problemas de intimidad y reafirmando su burla hacia el futbolista.

