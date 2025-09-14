Pamela López se reinventa por sus hijos, demostrando una resiliencia que nace del amor maternal tras una separación que la sumió en una profunda crisis. Confiesa que, durante los momentos más oscuros, llegó a depender de pastillas para dormir y enfrentó una severa depresión, aunque encontró la fuerza para levantarse cuando comprendió que sus tres pequeños dependían completamente de ella.

Vea también: Habla PPK: Asegura que caso en su contra es construido “de aire” y sin testigos

Ahora, enfrenta sin miedo las críticas por su incursión en el espectáculo y la animación, actividades que asume con determinación aunque no sean su zona de confort, porque representan la estabilidad económica que su familia necesita. Su historia trasciende el escándalo para convertirse en un testimonio de supervivencia, donde el dolor se transforma en fuelle para construir un nuevo proyecto de vida centrado en el bienestar de sus hijos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO