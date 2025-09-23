Pamela López alarmó a todos la noche del 22 de septiembre al revelar que sufrió un accidente de tránsito en plena Panamericana Sur, cuando regresaba de un viaje a Ica con sus hijos, fruto de su relación con Christian Cueva.

La animadora de eventos había sido anunciada como invitada especial en el programa Habla Chino, de Aldo Miyashiro, pero nunca llegó al set, ya que en el trayecto su camioneta presentó fallas en plena carretera.

Fue la misma Pamela quien, a través de un video, reportó lo sucedido y mostró su angustia al verse varada con sus pequeños en una situación de riesgo: “Miren dónde estamos. Nos acabamos de malograr en la carretera. Estoy con mis hijos aquí. Ay, Dios mío, mira, mira lo que nos ha pasado ahorita”, contó visiblemente preocupada.

En las imágenes también se puede apreciar una de las llantas del vehículo completamente dañada, lo que habría ocasionado el desperfecto.

Pamela López desesperada

La situación se tornó aún más tensa cuando uno de los menores se mostró nervioso y le preguntó “¿Ahora, ma?”, reflejando la preocupación de los niños por el imprevisto. Pamela, entre frustración y desesperación, añadió: “No, no, no llego, no llego al canal. No sé por qué nos está pasando todo esto. Estamos con las llantas en plena carretera”, lamentando no poder cumplir con su compromiso televisivo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO