Pamela López sorprendió al revelar la delicada situación que atraviesa su madre debido a una enfermedad, por lo que lanzó un nuevo pedido público a Christian Cueva para que cumpla con la deuda que mantiene con su progenitora, cuyo estado de salud requiere atención médica constante.

“(Mi mamá) hoy está viva y enferma, y necesita para sus medicinas”, expresó con seriedad la trujillana, quien detalló que la falta de pago está afectando directamente a su tratamiento. “Tengo entendido que el padre de mis hijos está totalmente endeudado. Tiene problemas y una de esas deudas es con mi madre”, señaló.

Pamela López también se dirigió directamente a Pamela Franco y al dueño de ‘Mi Barrunto’, a quienes pidió apoyo para que Cueva pueda cumplir con esta responsabilidad económica.

“En algún momento escuché al cevichero que él pagaba el colegio, que él depositaba, y que la señora también mantenía al padre de mis hijos. Así que les pido que por favor ayuden a pagar la deuda tan grande que tiene con mi mamá, que hoy está viva y enferma”, declaró con firmeza.

¿Cuánto es la deuda?

En agosto de 2024, López ya había expuesto en el programa de Magaly Medina que el futbolista mantiene una deuda de S/80,000 con su madre. Según explicó, el monto sigue creciendo debido a los intereses acumulados.

“Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá; ya lleva 10 meses que no le paga ni el capital ni los intereses”, sostuvo en aquella oportunidad.

El reclamo de Pamela López vuelve a poner en el ojo público la complicada situación personal y financiera de Christian Cueva, y su insistencia muestra no solo la fractura en su relación, sino también el impacto que la deuda tendría en la salud de su madre.

