Pamela López y Christian Cueva se encuentran en pie de guerra por una propiedad en Trujillo que el futbolista vendió sin avisarle a la madre de sus hijos. Segun contó la madre de sus hijos, él adquirió todas las propiedades a su nombre y por eso teme que pueda hacer lo mismo con la vivienda donde ella ahora vive con sus pequeños.

“Él adquirió todas las propiedades a su nombre porque no fui ninguna interesada. Ahora la propiedad de acá, donde residen mis hijos y yo en Lima, está a su nombre. (…) Yo tengo miedo de que pueda reaccionar de la misma forma, mañana más tarde vende mis cosas”, reveló a ‘Magaly TV, la firme’.

En ese sentido, indicí que cree “capaz de todo” al padre de sus hijos, a quien además acusa de haberse desentendido de ellos por un largo tiempo. “Si ha sido capaz de negarle alimento a mis hijos por casi un año, sí considero que pueda dejarnos en el aire”, agregó.

