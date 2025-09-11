La separación entre Pamela López y Christian Cueva parece haber dado un paso definitivo. En la madrugada del 11 de septiembre, el abogado Gino Paolo Zamora Vega compartió un documento que, aunque no especifica directamente el tipo de proceso, incluye referencias claras a trámites de divorcio, pensión alimenticia y régimen de visitas. La publicación fue acompañada por la frase “Se vienen cositas”, lo que encendió las alarmas entre seguidores y medios.

Pamela López, por su parte, compartió una imagen desde su laptop donde se le ve revisando el mismo documento, lo que refuerza la idea de que el trámite ya estaría en curso. Aunque en entrevistas anteriores había pedido privacidad sobre los temas familiares, esta vez decidió mostrar parte del proceso, generando especulaciones sobre una estrategia comunicacional.

¿Divorcio en marcha o presión legal?

El documento filtrado por el abogado menciona que, en procesos de familia como el divorcio, el juez puede flexibilizar ciertos principios procesales para atender la naturaleza del conflicto. Aunque no se confirma explícitamente que se trate del divorcio, el contexto y las declaraciones previas de Pamela apuntan a que ese sería el siguiente paso legal tras la conciliación por alimentos.

Cabe recordar que Christian Cueva ya realizó el primer depósito de pensión por sus hijos, lo que permitió avanzar en el régimen de visitas. Sin embargo, el divorcio había sido un punto pendiente, especialmente porque Pamela aún no tenía claridad sobre lo que le correspondería como esposa en términos patrimoniales.

Pamela López toma el control de su narrativa

La decisión de compartir públicamente el documento legal marca un giro en la postura de Pamela López. Luego de meses de denuncias, filtraciones y enfrentamientos mediáticos, la influencer parece decidida a tomar el control de su historia. “Nadie dijo que sería fácil”, escribió en redes, dejando entrever que el proceso será largo pero necesario.

Su abogado también ha señalado que, en casos como este, la exposición pública puede acelerar ciertos procedimientos judiciales, especialmente cuando hay menores involucrados. La estrategia legal parece apuntar a una resolución rápida, aunque aún no hay confirmación oficial por parte del Poder Judicial.

