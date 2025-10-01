El popular ‘Pampito’ sentencia que Marcelo Tinelli “se está comportando como un exparticipante de reality” al analizar el manejo público de su presunta ruptura con Millet Figueroa. Durante su entrevista con Magaly Medina, el comunicador manifestó su sorpresa ante el cambio radical del conductor argentino, quien durante 30 años mantuvo un perfil discreto y misterioso en su vida privada, alejado de los escándalos mediáticos que ahora parecen rodearlo. Esta transformación en su imagen pública, donde incluso se especula que un contrato televisivo prolongaría artificialmente su relación, contrasta drásticamente con el hombre que supo manejar una productora con 600 empleados y que confirmaba sus separaciones de manera elegante y reservada.

‘Pampito’ enfatiza que Tinelli, siendo una figura que “va a quedar en la historia” de la televisión argentina, ahora protagoniza un “teatro” que “ya no aguanta ni un acto más” respecto a su vínculo con la modelo peruana. El periodista argentino señaló que mientras en su país califican a Figueroa de “agrandada”, Tinelli insiste en mostrar una normalidad que no concuerda con la realidad, pues no se les ve juntos públicamente.

