Las familias damnificadas por el incendio en Pamplona Alta reciben muestras de solidaridad, una luz de esperanza que brilla en medio de la tragedia. Magaly Medina, se refirió al caso en su programa, señalando que “la situación en el país está difícil” y que son los más pobres quienes sufren estos embates. La personalidad del espectáculo destacó cómo, mientras muchas familias lo perdieron todo de la noche a la mañana, han aparecido ángeles que milagrosamente están aportando su granito de arena.

Vea también: Vanessa López impacta al revelar que se hizo la lipo y luxación de costillas a la vez: “Sentí que no podía ni caminar”

La ayuda para los pobladores de Pamplona Alta surge de gestos conmovedores, donde incluso personas muy humildes comparten lo poco que tienen. Medina narró con emoción que esta gente lleva galletitas, botellas de agua o va a cocinar para compartir, demostrando que los “ángeles” están en todos lados.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO