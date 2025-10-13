Las mascotas afectadas por el incendio en Pamplona Alta reciben atención veterinaria solidaria de profesionales que llegaron hasta la zona del desastre para auxiliarlas. Los veterinarios realizan curaciones e inyecciones in situ, mientras familias damnificadas recuperan la esperanza al reencontrarse con sus compañeros animales que también se vieron afectados por el siniestro.

Vea también: ATV Matinal y empresas solidarias llevan desayunos a los damnificados del incendio en Pamplona Alta

El equipo de Animal Surco atiende a perros y gatos que presentan quemaduras de primer grado y graves problemas respiratorios por la inhalación de humo. Una mujer logró hallar a uno de sus tres gatos desaparecidos, un momento emotivo que demuestra el valor afectivo de estas mascotas en medio de la tragedia humana.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO