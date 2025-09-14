El programa se sumerge en el ridículo total cuando Beto entrevista a su invitado estrella: un pan con chicharrón. La conversación salta de lo surreal cuando el pan revela el trauma de ser partido por la mitad y rellenado con panceta caliente, un relato dramático que contrasta con las insistentes peticiones de Beto de darle “una mordidita” o “una lamita”, acosando culinariamente a su invitado. El absurdo escala cuando los otros invitados, el señor Chicharocio y el cocinero Teobaldo, confiesan que bañan a los chanchos todos los días y que trabajan en chicharronerías porque les gusta la chicha con ron o para hacerle un homenaje a su suegra que tiene cara de chancho, giros argumentales que convierten la entrevista en un festival de sinsentidos.

La situación alcanza su punto más alto cuando el pan con chicharrón confiesa tener un romance con la marraqueta chilena, atraído por cómo se le chorreaba la paltita, y luego admite que actualmente sale con una butifarra, lo que lleva a Beto a preguntarle directamente “¿Eres gay?” en un final explosivo que deja a todos en el estudio con la boca abierta. Todo cierra con la mezcla perfecta de acoso gastronómico, confesiones íntimas de alimentos y preguntas incómodas, encapsulando el humor absurdo en su estado más puro.

