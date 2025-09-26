Los vientos huracanados en Pangoa no solo derribaron el árbol de la yunza, que dejó los regalos esparcidos antes de la celebración, sino que también provocaron el colapso del techo del segundo piso de la institución educativa Santa Rosa, la cual quedó inoperativa de inmediato. Este evento, que obligó a los pobladores de la comunidad nativa de Mencoriari a improvisar refugios incluso para la banda musical, ocurrió durante una tormenta con lluvias torrenciales y granizada, condiciones que según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) persistirán en la zona. Las imágenes muestran la magnitud de los daños, evidenciando la vulnerabilidad de las infraestructuras ante estos fenómenos extremos.

Ante la emergencia, la población ha iniciado un llamado urgente de ayuda para atender los graves daños materiales, mientras las autoridades locales coordinan evaluaciones de los afectados y de las estructuras afectadas. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) monitorea la situación en Junín, dado que se pronostican condiciones climáticas similares para los próximos días, lo que aumenta el riesgo de nuevos incidentes. Esta sucesión de eventos ha generado alarma en la población, que ahora requiere asistencia para proteger sus bienes y garantizar su seguridad mientras continúan las adversidades meteorológicas.

