Pánico en España por toro suelto que persiguió a un grupo de turistas, quienes buscaron refugio en un andamio mientras la multitud gritaba desesperada. El animal arremetió contra varias personas que transitaban por la zona, aunque la rápida reacción de los presentes evitó heridos, lo que evidenció la vulnerabilidad de los espacios concurridos.

El incidente ocurrió en plena vía pública y generó escenas de caos que fueron registradas por testigos, mientras los visitantes intentaban escapar del peligro. Aunque no se reportaron víctimas, las autoridades locales anunciaron que revisarán los protocolos de seguridad, ya que el toro pudo haber causado una tragedia mayor si no se controlaba a tiempo.

