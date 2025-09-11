Pánico en Miraflores por caída de ventana de gran tamaño, un hecho que ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando la zona registra un alto flujo peatonal y vehicular. Aunque afortunadamente no se reportaron heridos, vecinos señalaron que el desplome de la estructura pudo causar una tragedia debido a la magnitud del objeto y al momento del día en que se produjo.

Vea también: Adolescente dispara contra su padre en plena fiesta y falla todos los tiros

Los residentes indicaron que este no sería el primer incidente de este tipo, lo que refuerza la preocupación por la falta de controles en los edificios de la zona. El reclamo, que ha sido reiterado en varias ocasiones, pone en evidencia la necesidad de que las autoridades locales exijan medidas de seguridad más estrictas, pues de lo contrario la población seguirá expuesta a riesgos similares.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO