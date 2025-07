Paolo Guerrero, ícono indiscutible del fútbol peruano, ha anunciado oficialmente su retiro de la selección nacional. En una emotiva entrevista, el delantero de Alianza Lima reveló que el partido ante Paraguay, programado para el 14 de septiembre por las Eliminatorias al Mundial 2026, marcará su despedida con la camiseta de la ‘Bicolor’. “El Perú necesita de nuevos rostros”, declaró con convicción, dejando claro que su decisión responde a la necesidad de renovación en el equipo.

Un legado imborrable

Con más de dos décadas defendiendo los colores patrios, Guerrero se despide como el máximo goleador en la historia de la selección peruana. Fue pieza clave en la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018 y en la campaña que llevó a Perú a la final de la Copa América 2019. Su entrega, liderazgo y pasión por la camiseta lo convirtieron en un referente dentro y fuera del campo.

Mensaje a la nueva generación

Lejos de centrarse en su adiós, Paolo aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a los jóvenes futbolistas: “Esperamos que la nueva generación pueda reinventarse, sacrificarse, pero sobre todo dar el corazón por la camiseta nacional”. Su llamado no solo fue para los jugadores, sino también para la prensa y la afición, a quienes pidió críticas constructivas y apoyo incondicional en este nuevo proceso.

Apoyo a Óscar Ibáñez y mirada al futuro

Guerrero también expresó su respaldo al actual entrenador de la selección, Óscar Ibáñez, destacando su liderazgo y la seguridad que transmite al grupo. “Está haciendo un gran trabajo. El equipo se siente muy enfocado”, afirmó el delantero, quien confía en que el nuevo comando técnico sabrá guiar a la ‘Bicolor’ en esta etapa de transición.

Una despedida con sabor a homenaje

El encuentro ante Paraguay no será un partido más. Será el escenario perfecto para rendir homenaje a uno de los jugadores más queridos por la hinchada peruana. Las tribunas del Estadio Nacional seguramente vibrarán con cada toque del ‘Depredador’, en una noche que promete ser tan emotiva como histórica.

El carro sigue en marcha

Aunque Paolo Guerrero cuelga los botines con la selección, su compromiso con el fútbol peruano no termina. “Si no, como todo peruano, a empujar el carro”, dijo con humildad y orgullo. Su legado no solo se mide en goles, sino en el ejemplo que deja para quienes sueñan con vestir la camiseta nacional. El futuro ya comenzó, y Paolo, desde otro lugar, seguirá alentando.