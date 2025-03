Paolo Guerrero no pasó por el alto el cuestionado arbitraje del chileno Cristian Garay en vital duelo para la Bicolor ante Venezuela, cuya derrota ha complicado mucho más las chances de lograr el cupo de repechaje para el Mundial 2026.

En declaraciones para Movistar Deportes, el capitán peruano estalló y dejó ver toda su molestia por lo ocurrido dentro de los 90 minutos en Maturín.

“Somos cojudos. No nos pueden poner una terna chilena. Tienen que poner argentina o uruguaya, no nos ponhan chilena. No me jod**”, expresó el atacante, para luego retirarse al vestuario con bronca.

