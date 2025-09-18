Paolo Guerrero se perderá el partido de Alianza Lima contra la Universidad de Chile en Matute por la Copa Sudamericana 2025, debido a una lesión sufrida el pasado 13 de agosto ante la Universidad Católica.

El capitán íntimo, que arrastraba molestias desde los octavos de final, no pudo recuperarse a tiempo, lo que afecta el esquema ofensivo. Aunque el club confía en que pueda volver en la vuelta, su ausencia obliga al equipo a replantear su estrategia, mientras la hinchada reconoce la importancia del goleador en instancias decisivas.

