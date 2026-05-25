La reconocida cocinera Sandra Plevisani llegó al programa ‘Así de simple’ para enseñar la preparación de uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana: la papa a la huancaina.

La experta compartió cada paso de la receta, desde la selección de ingredientes hasta los trucos caseros para lograr una textura cremosa e inolvidable.

“Es hablar de comida maravillosa, un plato que nos une y que tiene sabor a familia, que todos amamos”, expresó Sandra durante la preparación.

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¿Qué ingredientes senecesitan para preparar “papa a la huancaina”?

Para esta receta, Sandra utilizó productos frescos y de calidad. La lista incluye: cebolla roja picada, una cucharada de ajo molido recién picado, aceite, 5 ajíes amarillos, galletas de soda al gusto, queso fresco, leche evaporada, 6 papas sancochadas, aceitunas verdes y negras, huevo duro, hojas de lechuga criolla y choclo desgranado. “No hay cosa más rica que la huancaína con choclo”, afirmó la cocinera mientras mostraba los ingredientes.

La lechuga tiene que ser criolla, nada de la lechuga americana. El queso fresco y la leche evaporada, productos que según Sandra siempre la han acompañado en sus preparaciones en casa.

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El paso a paso: así se prepara la salsa

Sandra comenzó calentando aceite en una olla tipo wok. Luego, caramelizó la cebolla roja picada junto con el ajo molido. Este paso es crucial porque “eso es lo más importante”, aseguró.

Para pelar los ajíes amarillos, Sandra usó guantes. “Después no quiero que me pique la mano”, explicó. Cortó los ajíes frescos, retiró las pepas y las venas negras, y los incorporó a la sartén donde se doraba la cebolla. El secreto está en rehogar bien todos los ingredientes hasta que estén completamente cocinados.

Una vez lista esta base, Sandra la extendió en una asadera para que se enfríe rápidamente. “Truco número 1: cada vez que ustedes quieren enfriar alguna preparación, la ponen en una asadera extendida y realmente se enfría bastante rápido porque no está en un pozo hondo”, reveló.

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El licuado final y el montaje del plato

La mezcla ya fría se llevó al procesador de alimentos. Allí agregó el queso fresco, la leche evaporada, unas 6 galletas de soda, sal, pimienta y un toque de jugo de limón. “Hay que ponerle limoncito”, indicó mientras licuaba todo hasta obtener una crema homogénea. Su recomendación final es llevar la salsa al refrigerador antes de servir porque a ella le gusta fría.

Para el montaje, Plevisani dispuso hojas de lechuga criolla en una fuente, colocó las papas sancochadas enteras o partidas por la mitad, bañó con la salsa y decoró con choclo desgranado, aceitunas y huevo duro en rodajas.