Allison Pastor generó un gran alboroto en redes sociales tras presentar por primera vez a su padre, Martín Pastor Nakano, quien cumplió años el último fin de semana. La esposa de Erick Elera compartió una tierna fotografía en la que aparece dándole un beso en la mejilla, acompañada de un emotivo mensaje por su cumpleaños.

Vea también: Fallece la mamá de Maju Mantilla a los 75 años de edad

La publicación no tardó en volverse viral debido a lo joven que luce el progenitor de Allison, lo que llevó a varios usuarios y figuras públicas a dejar divertidos comentarios. Entre ellos, destacó el mensaje de Mariella Zanetti, quien bromeó diciendo: “Parece tu hermano menor, amiga”.

Ante la avalancha de comentarios, la exintegrante de “Esto es guerra” decidió responder a las curiosidades de sus seguidores a través de sus historias de Instagram, aclarando que su padre acaba de cumplir 51 años.

“Todo el mundo dice que mi papá es superjoven. La verdad se ve bien joven porque lo es. Acaba de cumplir 51 años. Mi mamá también lo es. Yo estoy feliz de tener unos padres con los que comparto todo y me acompañan a todos lados. Es una bendición”, expresó Allison con orgullo.

La modelo de 29 años aprovechó también para resaltar la cercanía que mantiene con sus padres y sus hermanos, José y Randol Pastor, este último conocido por su relación con Greyssi Ortega, quien también se unió a las felicitaciones por el onomástico de Martín Pastor.

La imagen familiar, cargada de cariño, ha recibido miles de reacciones y comentarios que celebran la unión del clan Pastor, además de destacar el buen estado físico y la vitalidad del padre de Allison, quien se robó gran parte de la atención en las redes.