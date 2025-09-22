El papá de Ricardo Mendoza recibe con emoción el anuncio de que será abuelo, calificando esta noticia como “un regalo inmenso”. Don Ricardo Mendoza, quien presenció el momento en que su hijo reveló el embarazo de cuatro meses de Katya Mosquera durante el show de ‘Hablando Huevadas‘ en París, no ocultó su felicidad al confirmar la primicia. El futuro abuelo aseguró que esta bendición representa la máxima generosidad de Dios con su familia, destacando que es una muestra del afecto divino hacia su círculo más cercano.

Al ser consultado sobre su reacción, don Ricardo confesó que estuvo “saltando en un pie de la emoción” cuando conoció la noticia que completa su felicidad familiar. El patriarca expresó con gratitud: “¿Qué otra cosa pedir? Ya no queda nada. Lo máximo es una gran noticia”, enfatizando que este acontecimiento corona un momento especial para su hijo y su pareja.

