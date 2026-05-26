En un inusual encuentro que combina la tradición del Vaticano con la vanguardia automotriz, el Papa León XIV recibió en su residencia veraniega de Castel Gandolfo a la cúpula directiva de Ferrari, encabezada por su presidente John Elkann y el consejero delegado Benedetto Vigna.

Durante la cita del martes, el sumo pontífice de origen estadounidense tuvo la oportunidad de conocer en primicia el ‘Ferrari Luce’, un hito para la marca del ‘Caballo rampante’ al tratarse del primer vehículo íntegramente eléctrico desarrollado en su trayectoria.

Mostrando una enorme curiosidad, el obispo de Roma examinó minuciosamente el automóvil en los jardines pontificios, abriendo las puertas y colocándose las gafas para sentarse directamente en el asiento del conductor mientras consultaba sobre las prestaciones técnicas y la velocidad de esta joya de la ingeniería.

Como muestra de cortesía y para inmortalizar la audiencia privada, Elkann obsequió al Santo Padre el volante original de este modelo deportivo. El máximo directivo de la firma de lujo no ocultó su orgullo por este acercamiento con la Iglesia católica, catalogando la experiencia como un inmenso honor y resaltando el fuerte significado simbólico que posee este respaldo de cara a los planes de innovación y el porvenir de la fuerza laboral de la emblemática fábrica automotriz.

¿Qué implica el respaldo papal hacia la tecnología de motores eléctricos?

La disposición del Papa León XIV para subir al nuevo deportivo eléctrico de Ferrari va más allá de una simple anécdota mediática, pues se alinea de forma simbólica con las encíclicas de la Iglesia que promueven la sostenibilidad y el cuidado de la casa común.

Al bendecir y mostrar un vivo interés por un automóvil de cero emisiones de carbono, el Vaticano envía una potente señal global sobre la urgencia de migrar hacia tecnologías limpias en el transporte.

Este gesto no solo legitima los esfuerzos de innovación de la industria automotriz del lujo, sino que exhorta a las grandes corporaciones y a los Estados a priorizar el cuidado del ecosistema y de los recursos del planeta sin detener el progreso tecnológico.