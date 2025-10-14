La pared de un colegio colapsó en Villa María del Triunfo, haciendo que la institución se convierta en una amenaza constante para los escolares del Mariscal Andrés Avelino Cáceres. El derrumbe, que arrastró postes y cables de servicios públicos, ocurrió en la madrugada gracias a una afortunada coincidencia: los estudiantes se encuentran en período vacacional.

El director del plantel reveló que la estructura ya presentaba graves fisuras desde los sismos de junio, daños que se agravaron con las vibraciones de maquinaria pesada utilizada en obras viales cercanas. La gerenta municipal confirmó que existen más de 50 centros educativos con sobre 50 años de antigüedad en similar riesgo latente dentro del distrito, pese a que la comuna notificó a la UGEL 01 sobre esta problemática.

