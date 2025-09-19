Lo que debía ser una noche íntima se convirtió en una experiencia de terror para una pareja que fue sorprendida por delincuentes armados al ingresar en un motel, en Brasil, el pasado 5 de septiembre.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los sujetos esperaban en las afueras del establecimiento y, en cuestión de segundos, interceptaron a la pareja cuando se disponía a entrar.

Bajo amenazas con armas de fuego, los obligaron a entregar sus pertenencias mientras la confusión se apoderaba de la escena.

Asaltan a pareja: cámara captó los hechos

Cámaras de seguridad del motel captaron el atraco y evidenciaron las reacciones de las víctimas, quienes esperaban disfrutar de un momento íntimo.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando los delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad de la pareja para cometer el atraco.

A pesar de la violencia del hecho, no se reportaron personas heridas, aunque la tensión generada dejó a las víctimas en estado de shock y sin motocicleta.

Inseguridad en aumento

La situación ha causado indignación en la comunidad, ya que los moteles y zonas de ocio en Río de Janeiro se han convertido en blancos frecuentes de asaltantes. Vecinos de la zona exigieron mayor presencia policial y medidas de seguridad para evitar que se repitan incidentes similares, de acuerdo a medios locales.

Las autoridades iniciaron las investigaciones y analizan los videos de las cámaras de vigilancia con el fin de identificar a los responsables del ataque.