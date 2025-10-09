La pareja del animador de Agua Marina confirma que Wilson Ruiz “tendrá una cirugía en las próximas horas“, luego de que el artista de 41 años recibiera un disparo en el tórax durante el violento ataque en Chorrillos. Mientras su pareja aguarda noticias del equipo médico, revela la angustia de no poder ofrecer más detalles sobre su estado, aunque confirma la intervención quirúrgica inminente.

Vea también: ¡EXCLUSIVO! Agujeros y restos de sangre tras la brutal balacera en concierto de Agua Marina

El animador se encuentra en estado delicado, un pronóstico que comparte César More, el tecladista de la banda de 51 años, ya que ambos permanecen bajo observación en el área de trauma. Este crítico atentado, que ha consternado al país, dejó cuatro heridos en total, cuyas condiciones han movilizado a las autoridades, quienes ya tomaron declaración a los afectados como parte de las pesquisas.

