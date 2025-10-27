Jota Gallardo, pareja de Asmir Young, la acusa de reventarle una botella en la cabeza, según el parte policial que Magaly Medina analizó en su programa, donde el rapero detalló una violenta escalada. Él afirma que la ex Son Tentación, tras arrojar su celular y romper su guitarra, lo habría empujado antes de tomar la botella que presuntamente le estrelló en la cabeza, una versión que la conductora cuestiona al preguntar: “¿quién puede creer?”.

La ‘Urraca‘ expresa su escepticismo sobre que una “pequeñita” como Young pudiera tomar del cuello y tirar al suelo a un hombre, mientras revela que este no es el primer incidente, ya que existe una denuncia por agresiones físicas y psicológicas de agosto. El altercado terminó con la cantante saliendo de su departamento sin la parte inferior de su ropa, buscando ayuda entre sus vecinos, quienes al verla en ese estado llamaron a la policía.

