Una pareja de delincuentes ingresó a la casa de una mujer embarazada en Carabayllo y se llevó todos los regalos de su baby shower, incluyendo los pañales, mientras la familia se encontraba fuera asistiendo a misa. Los sujetos, quienes forzaron la chapa con paciencia y actuaron sin prisa, cargaron el botín en una camioneta negra que los esperaba, lo que evidencia una acción premeditada que dejó el hogar completamente desvalijado.

El valor de lo sustraído asciende a aproximadamente 12,000 soles, representando una pérdida material y emocional devastadora para los afectados. La propietaria, de ocho meses de gestación, sufrió un shock nervioso al descubrir el robo y fue trasladada de emergencia al Hospital Marino Molina, donde permanece en observación por riesgo de parto prematuro. Este caso, que muestra cómo la delincuencia no tiene límites, ha conmocionado a la comunidad.

