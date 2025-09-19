¡Pareja dispareja! Neutro revela que tiene casi un año saliendo con Mayra Goñi. El conocido streamer confirmó de manera pública que mantiene una relación sentimental con la actriz y cantante Mayra Goñi desde hace casi un año, una noticia que fue revelada y analizada por Magaly Medina en su programa. La conductora se mostró sorprendida de que el romance haya permanecido en secreto tanto tiempo, cuestionando si se escondieron mutuamente o si simplemente los espectadores no lograron percibirlo.

Medina analizó las declaraciones del streamer, de donde se desprende que su actitud hacia la relación es casual, pues él mismo ha expresado que “está viviendo el momento”, sin preocuparse demasiado por el futuro de la pareja. La ‘Urraca‘ incluso especuló que todo pudo iniciar como parte del contenido de sus transmisiones, para luego convertirse en algo real.

