Una pareja reportó la noche del jueves al Cuerpo de Bomberos la presencia de una enorme serpiente en su vivienda, específicamente sobre la cama de su cuarto, en Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Tras la denuncia, los bomberos acudieron de inmediato a la casa de la pareja para controlar la situación. Por fortuna atraparon al reptil y detallaron que se trataba de una boa.

Así fue como pareja encontró enorme boa

La boa se encontraba entre las cobijas de la cama de la pareja. Antes de acostarse, notaron movimientos extraños y descubrieron la presencia del reptil.

Según el relato de la pareja, el hecho de que la culebra llegara hasta allí les generó sospechas, pues aseguran que un día antes habían limpiado el área y todo estaba en orden.

No obstante, señalaron que la suegra de la mujer había estado en la vivienda durante su ausencia, lo que levantó dudas sobre cómo el animal llegó hasta la cama.

Rescate y liberación de la boa en Cortés

Los bomberos realizaron el rescate de la boa sin incidentes y posteriormente procedieron a liberarla en una zona boscosa ubicada en la carretera a Ticamaya, cumpliendo con los protocolos de protección de fauna.

Tras la intervención de los socorristas, la pareja agradeció la rápida acción que devolvió la calma a su hogar.

Un video compartido en redes sociales muestra como la boa fue atrapada por los elementos del Cuerpo de Bomberos.

