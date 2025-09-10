Una pareja que buscaba una tarde romántica vivió una auténtica pesadilla al ser asaltada a mano armada en la cochera de un hotel en Brasil, donde dos delincuentes en motocicleta los interceptaron para implantar el pánico. Los sujetos, tras amenazarlos y obligarlos a bajarse de su moto, les quitaron las llaves y todas sus pertenencias de valor, un hecho que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y que muestra la crudeza del robo.

El violento atraco ocurrió a plena luz del día, donde incluso otro vehículo que se encontraba estacionado huyó del lugar con las manos en alto al presenciar el asalto, dejando las puertas abiertas. Los delincuentes, actuando con total impunidad, se marcharon como si nada hubiera pasado después de sustraer hasta el reloj de la joven, a quien su cómplice sujetó del brazo con fuerza para arrebatarle sus bienes, dejando a la pareja totalmente desconcertada y con su jornada arruinada.

