Choferes en paro de transportes dejan sus buses parados en las calles de Surco para bloquear las vías, específicamente en el cruce de la avenida Tomás Marsano con la estación Jorge Chávez. Las unidades pertenecen a la empresa Translima, que históricamente ha sido atacada por delincuentes en otras rutas como las de San Martín de Porres, aunque no precisamente en esta zona del distrito surcano.

Vea también: ‘Secretos de cocina’: Aprende a preparar el famoso ‘ratatouille’ con Sandra Plevisani

Los conductores han cerrado por completo esta importante avenida, una estrategia de presión que busca demostrar su fuerza colectiva y el rechazo hacia aquellos colegas que decidieron no acatar la medida de fuerza convocada. Esta acción de bloqueo tiene como objetivo final hacer un llamado de atención a las autoridades, exigiendo respuestas concretas frente a las demandas de seguridad que motivan esta jornada de protesta nacional del sector transportista.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO