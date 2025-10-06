Una caravana de buses llena de manifestantes se dirige hacia el Congreso durante el paro de transportistas, una movilización masiva que avanza por la Av. Túpac Amaru con choferes, cobradores y familiares. Los protestantes portan pancartas con fotos de colegas asesinados, quienes se suman a la trágica cifra de víctimas que incluye al chofer de Santa Catalina asesinado esta madrugada.

Los trabajadores del transporte, quienes pagan “cupos” a múltiples bandas bajo amenaza de muerte, claman por medidas concretas mientras relatan cómo la muerte se ha normalizado en su gremio. Una cobradora con treinta años de servicio confiesa que toda su familia trabaja en buses y cada día se encomienda a Dios antes de salir, un testimonio que refleja el terror cotidiano que viven estas familias.

