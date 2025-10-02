El paro de transportistas evidencia puntos críticos donde la protesta se vive con mayor intensidad, destacando Callao, Puente Piedra y El Zapallal como los más conflictivos. Estos hechos violentos, que incluyen el desalojo forzoso de pasajeros y el lanzamiento de piedras contra los vehículos, generan zozobra entre los usuarios que solo buscan llegar a sus destinos.

Vea también: Paro de transportistas: No hay buses en el Callao y usuarios no pueden llegar a sus trabajos

La situación contrasta con la normalidad reportada en la Panamericana Sur, donde nueve empresas como Sol de Oro, Royal Express y Pegaso Express circulan sin inconvenientes y manteniendo la tarifa regular, lo que demuestra una adhesión desigual a la medida de fuerza según las rutas. Esta fragmentación en el acatamiento del paro, con zonas en calma y otras sumidas en el caos absoluto, refleja la compleja geografía de la protesta y los diferentes niveles de conflicto que se viven en el país.

