El gremio de transportistas de Lima Este confirmó que no se sumará al paro del 2 de octubre, generando una fractura en el movimiento convocado a nivel nacional. Esta división refleja la falta de consenso entre las diferentes facciones del sector, las cuales no logran articular una posición unificada para negociar con las autoridades correspondientes ante la inseguridad que afecta su trabajo diario.

Mientras las empresas de San Juan de Lurigancho y la ruta de las 50 mantendrán sus operaciones con normalidad, otros conductores revelan su preocupación por las extorsiones que sufren durante sus jornadas laborales. Algunas empresas del corredor norte aún realizarán asambleas este martes para definir su postura definitiva, aunque inicialmente operarán regularmente para no perjudicar a los usuarios.

