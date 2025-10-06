Manifestantes apagan buses en la Av. Túpac Amaru y queman llantas, una medida de fuerza que evidencia el fortalecimiento del paro de transportistas este lunes 6 de octubre. Los piquetes, organizados con apoyo de redes sociales como TikTok, proliferan en puntos clave como el Puente Nuevo, donde cientos de usuarios colapsan los paraderos al no encontrar unidades de transporte.

Vea también: Transportistas anuncian paro de 24 horas este 6 de octubre: Un grito de desesperación por la inseguridad en Perú

La situación genera un impacto directo en la economía familiar, ya que muchas personas no pueden pagar un colectivo y deben elegir entre llegar a su trabajo o comprar alimentos. El colapso en el transporte público es tal que cerca de 300 pasajeros se agolpan en un solo paradero, una escena que se repite en distintas arterias de la ciudad y que la policía intenta controlar con operativos. Mientras la quema de neumáticos corta la avenida Túpac Amaru, las autoridades anuncian una tolerancia de dos horas para los trabajadores.

