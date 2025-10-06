Se reportan manifestantes heridos tras enfrentamientos con la policía en Carabayllo, donde la protesta escaló con lanzamiento de piedras y el uso de bombas lacrimógenas por parte de los efectivos. La Av. Túpac Amaru, una ruta crucial hacia Canta, amaneció bloqueada por buses y neumáticos en llamas, lo que generó un caos vehicular que afecta la transitabilidad en el norte de Lima.

Vea también: Paro de transportistas: Manifestantes apagan buses en la Av. Túpac Amaru y queman llantas

Testigos en el lugar reportan al menos una persona lesionada, una mujer que denuncia haber recibido un impacto en la cabeza por parte de un efectivo policial mientras arengaba con un megáfono. Los transportistas explican que su desesperación surge por la falta de legislación drástica que atienda sus demandas de seguridad, ya que relatan haber perdido a cuatro colegas en hechos delictivos durante el último mes.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO