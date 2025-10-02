El paro de transportistas mantiene al Callao sin buses, imposibilitando que los usuarios lleguen a sus trabajos tras más de dos horas de espera en los paraderos. La situación se agrava con la retirada del efectivo policial, lo que ha generado un ambiente de mayor tensión entre la multitud que busca desesperadamente una unidad de transporte. Testigos reportan la aparición esporádica de minivans, las cuales aprovechan la escasez para cobrar tarifas excesivas a los pasajeros varados, quienes no tienen alternativas de movilidad.

La frustración crece al observar que un bus de la ruta G circula completamente vacío y sin prestar servicio, una imagen que contrasta con la necesidad urgente de cientos de personas que aguardan en las avenidas. Los usuarios confirman que sus centros laborales están aplicando tolerancias, aunque esta medida no soluciona la pérdida económica y el estrés que genera la imposibilidad de trasladarse diariamente.

