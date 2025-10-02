El paro de transportistas mantiene a usuarios esperando más de una hora por un bus, creando escenas de caos y desesperación en puntos clave como Puente Nuevo y San Juan de Lurigancho. Empresas formales como Santa Catalina y Huáscar circulan de manera intermitente, lo que profundiza el colapso y obliga a la población a recurrir a vehículos piratas que colapsan las vías.

Frente a la estación Caja de Agua, el tránsito colapsa porque los colectivos informales ocupan tres de los cuatro carriles disponibles, una situación que obliga al Escuadrón Verde a intervenir para restablecer el orden, ya que no hay suficiente personal de tránsito. Esta medida de fuerza evidencia la alta dependencia del transporte informal en varios distritos, dejando a miles de limeños a merced de un servicio irregular y peligroso para llegar a sus trabajos o centros de estudio.

