Buses de transporte público no acatan la medida de paro nacional y circulan con normalidad, según confirman los gremios de Lima y Callao mediante un comunicado donde rechazan la violencia y piden protección para sus trabajadores. Empresas como los buses de El Chino y la línea Morada, que conectan Villa El Salvador con Puente Piedra, operan regularmente junto a otras líneas como Vipusa y la P.

Vea también: Marcha de la ‘Generación Z’: Autoridades toman medidas de seguridad para resguardar Palacio de Gobierno

La decisión del sector evita el colapso de la movilidad urbana, pues se observan unidades recorriendo rutas clave como Ancón-Pachacámac y Villa María-Huaycán, mientras usuarios en el Puente Nuevo acceden a colectivos y buses con tarifas regulares. Este funcionamiento habitual, que incluye a los conocidos “Loritos” de Ate a Ventanilla, contrasta con las protestas programadas, mostrando una postura unificada del transporte formal.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO