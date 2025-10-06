El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, advirtió que el paro nacional de transportistas podría extenderse a 48 horas si no se concreta una reunión con la presidenta Dina Boluarte.

“El conglomerado del cono norte, este y sur están pidiendo ese escalón. Han decidido que si esa reunión no es hoy día, se amplía a 48 horas”, advirtió el dirigente gremial.

Ojeda explicó que los conductores exigen medidas concretas contra el crimen organizado, la inseguridad en las rutas y la falta de resguardo policial, problemas que —según indicó— han superado la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Asimismo, cuestionó las recientes declaraciones de la presidenta, quien restó importancia al paro nacional al afirmar que “un paro no lo resuelve” e instar a los choferes a “no abrir los mensajes” de extorsión.

“Las declaraciones no han sido buenas. Generan indignación en quienes solo piensan en llegar vivos a casa. Cuando se dice ‘no lean los teléfonos’ o ‘es solo una muerte’, se demuestra una política pública equivocada que separa aún más al Gobierno de los ciudadanos”, manifestó.

El paro nacional de transportistas, iniciado en reclamo por mayores garantías de seguridad, mantiene bloqueos parciales en diversos puntos del país y amenaza con intensificarse en las próximas horas si no se produce el diálogo solicitado.

