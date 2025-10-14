El paro nacional del 15 de octubre moviliza a diversas regiones del Perú, donde gremios, universitarios y transportistas se unen para protestar contra la actual crisis política e inseguridad. En Puno, las manifestaciones se concentran en Juliaca, ciudad que vive bajo la sombra de los 18 fallecidos en enero de 2023, mientras que en Piura los colectivos exigen el cierre del Congreso y la renuncia del presidente José Jeri.

Arequipa enfrenta un escenario particular, donde las protestas coinciden con la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española, que cuenta con la presencia del rey Felipe VI y genera un fuerte operativo policial. Mientras Trujillo realiza una marcha que exige transparencia en obras públicas y investigaciones contra la expresidenta Boluarte, la renuncia del gobernador de La Libertad añade tensión adicional al contexto regional.

