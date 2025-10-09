El partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, anunció su respaldo a la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso contra Dina Boluarte, marcando un punto de quiebre en la relación política entre el Ejecutivo y una de las principales bancadas parlamentarias.

A través de un comunicado, la agrupación explicó que su decisión responde a la necesidad de “poner fin a una etapa de inestabilidad y pérdida de confianza en las instituciones del país”.

“Alianza para el Progreso, fiel a su compromiso con la democracia y el desarrollo del país, y dadas las actuales circunstancias, ha decidido respaldar la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso de la República. Es una decisión asumida con responsabilidad y respeto al Perú”, señala el documento difundido por el partido.

APP justifica su decisión

El pronunciamiento también enfatiza la urgencia de recuperar la gobernabilidad, la seguridad y la confianza ciudadana, en un contexto de creciente descontento social y crisis política.

“Urge recuperar la seguridad, la confianza y la esperanza de los peruanos”, precisa el texto.

Con esta postura, APP se suma a otras bancadas opositoras que ya habían expresado su apoyo a la moción, fortaleciendo el bloque que busca debatir la posible destitución de la mandataria.

