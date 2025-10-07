El Partido Verde rechazó contundentemente el consejo de la presidenta Boluarte sobre no contestar llamadas de extorsionadores, calificando como “irresponsable” la sugerencia realizada durante su recorrido por Casma. Alex González, presidente de esta colectividad, cuestionó duramente que el Gobierno opte por minimizar la inseguridad en lugar de implementar acciones concretas

Vea también: Escolares escapan milagrosamente de bus que se incendió tras accidente

El líder político propuso reforzar el transporte urbano con presencia militar si fuera necesario, una medida radical que garantizaría la protección de conductores y pasajeros ante la ola delictiva. González recordó que los trabajadores del transporte son gente humilde que madruga para movilizar a millones, mientras los delincuentes actúan con absoluta impunidad quemando ómnibus y disparando a ciudadanos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO