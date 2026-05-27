La Copa Libertadores 2026 vive una jornada decisiva este miércoles 27 de mayo con encuentros claves que definirán a varios clasificados a los octavos de final del torneo continental.

Tras la eliminación de Universitario de Deportes, los hinchas sudamericanos siguen atentos a los partidos que podrían mover la tabla de posiciones y cambiar el panorama de varios grupos.

Partidos de hoy por Copa Libertadores

Los horarios corresponden a Perú.

5:00 p.m.

Independiente del Valle vs Rosario Central – ESPN y Disney+

Libertad vs Universidad Central de Venezuela (UCV) – ESPN 2 y Disney+

7:30 p.m.

Bolívar vs Independiente Rivadavia – ESPN 6 y Disney+

Corinthians vs Platense – ESPN 7 y Disney+

Fluminense vs Deportivo La Guaira – ESPN 3 y Disney+

Peñarol vs Santa Fe – ESPN y Disney+

TORNEO PARTIDO HORA CANAL Conmebol – Copa Libertadores 2026 Libertad vs. UCV FC 5:00 PM Disney+ Premium, ESPN 2 Conmebol – Copa Libertadores 2026 Independiente Del Valle vs. Rosario Central 5:00 PM Disney+ Premium, ESPN Conmebol – Copa Libertadores 2026 Peñarol vs. Independiente Santa Fe 7:30 PM Disney+ Premium, ESPN Conmebol – Copa Libertadores 2026 Fluminense vs. Deportivo La Guaira 7:30 PM Disney+ Premium, ESPN 3 Conmebol – Copa Libertadores 2026 Bolívar vs. Independiente Rivadavia 7:30 PM Disney+ Premium, ESPN 6 Conmebol – Copa Libertadores 2026 Corinthians vs. Platense 7:30 PM Disney+ Premium, ESPN 7

Copa Libertadores entra en etapa decisiva

La última fecha de la fase de grupos viene dejando sorpresas importantes, eliminaciones inesperadas y varios equipos históricos peleando hasta el final por avanzar a octavos de final.

Uno de los casos más comentados fue el de Universitario de Deportes, que quedó eliminado tras empatar sin goles ante Deportes Tolima en el Estadio Monumental, quedándose también sin opción de disputar la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, clubes como Corinthians, Fluminense, Peñarol e Independiente del Valle llegan con presión y la obligación de sumar para asegurar su clasificación.

¿Dónde ver la Copa Libertadores EN VIVO?

En Perú y gran parte de Sudamérica, los partidos de la Copa Libertadores 2026 se transmiten a través de:

Además, varias plataformas digitales realizan cobertura minuto a minuto y estadísticas EN VIVO de cada partido.