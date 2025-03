Christian Domínguez se mostró indignado por las críticas de Marisol contra Ethel Pozo y salió en defensa de su excompañera en la conducción. En una de sus presentaciones, la Faraona y ex clandestina de Cueva, aseguró que Ethel tiene un programa en TV gracias a su madre. Tras ello, la nariz más descarada de todo Chollywood no dudó en hacerle el pare.

“Como conductor no sirve, yo creo que él debería seguir matando el gusano… ¿Pobrecito no tiene ni argumento no?, él debería de seguir cantando su cumbia nomás, ¿por qué lo ponen ahí a hacer el ridículo? Encima mucha gente que le ponen un micrófono y le ponen una cámara, ya se creen líderes de opinión y que ya dominan a las grandes masas”, sentenció la Urraca.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO