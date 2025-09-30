Los pasajeros comenzarán a pagar la Tasa Única de Aeropuerto (TUA) en el aeropuerto Jorge Chávez desde este 27 de octubre, marcando el fin del descuento del 100% que Lima Airport Partners mantuvo vigente hasta el 26 de octubre. Esta modificación afectará inicialmente a viajeros con conexión internacional, quienes hasta ahora estaban exonerados del pago durante sus escalas en el terminal aéreo más importante del Perú.

Vea también: Niña pide auxilio a serenazgo vía WhatsApp tras ser secuestrada en el baño: “Ayuda, por favor, no me deja salir”

La implementación escalonada continuará el 1 de enero de 2025, cuando los pasajeros con conexión doméstica también deberán cancelar esta tarifa por usar las instalaciones durante sus trasbordos a otros destinos nacionales. El cambio representa un ajuste significativo en la política tarifaria del Jorge Chávez, que hasta ahora había absorbido estos costos como parte de su estrategia competitiva regional.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO