Los pasajeros vivieron un verdadero vía crucis durante el paro de transportistas, un día marcado por el caos y la violencia que incluyó ataques con piedras y llantas pinchadas. Aunque el Gobierno minimizó el impacto de la protesta, en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Ventanilla la escasez de unidades obligó a los usuarios a esperar hasta una hora y media en los paraderos, lo que provocó que muchos optaran por pagar tarifas elevadas en mototaxis que aumentaron sus precios hasta en un 50%. Esta situación de terror, donde algunas unidades avanzaron rápidamente y pusieron en riesgo a las personas, dejó al descubierto la crítica descoordinación entre las autoridades y la realidad que viven miles de peruanos que exigen seguridad.

La paralización, que sí se sintió en varias zonas de la capital, fue la expresión de un grito de auxilio de los transportistas ante la ola de extorsiones y asesinatos que los aqueja. Los manifestantes, que gritaban consignas como “No a la extorsión” y “Queremos trabajar”, buscaban forzar al Gobierno a escuchar sus demandas, lo que derivó en incidentes como el incendio de llantas en Gambetta y el bloqueo de rutas clave como la Carretera Central. Aunque los gremios no están completamente unidos y el sector formal acusa a los informales de promover estas medidas, la protesta logró visibilizar su exigencia de una unidad de élite que combata la criminalidad de manera efectiva, una petición que sigue pendiente de respuesta

