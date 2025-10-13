‘Pato’ Parodi bate a Rosángela Espinoza por una foto con el presidente, José Jerí, un cruce que Magaly Medina calificó de “tomadura de pelo” en su programa. La conductora se refirió al último enfrentamiento en ‘Esto es Guerra’, donde Parodi bromeó con la modelo sobre la instantánea con el actual mandatario. Medina, quien recordó que alguna vez se habló de un romance entre ellos, aseguró que lo que realmente hemos visto es que “solamente se toman el pelo”, descartando así cualquier implicancia sentimental seria en sus constantes pullas.

La réplica de Patricio Parodi no se hizo esperar, respondiendo a su compañera con un contundente “tú sueltas bromas y yo digo bromas también”. Este intercambio, que Rosángela Espinoza tomó a juego pidiendo que la respeten, demuestra la dinámica de amistad de su relación dentro del reality, donde en algún momento se deslizó la posibilidad de un romance.

