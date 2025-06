Patricio Parodi fue consultado por las recientes declaraciones de Pablo Heredia sobre su pasado con Flavia Laos, pero prefirió no entrar en detalles ni generar polémica. Aunque reconoció que sabe quién es el actor argentino, dejó claro que no lo conoce personalmente y que no hablará de ninguna de sus exparejas.

“Jamás voy a hablar de mis relaciones, ni nada malo. Me voy a quedar con lo bonito que vivimos”, expresó.

Por su parte, Pablo Heredia negó tajantemente que Flavia haya estado con él mientras iniciaba algo con Patricio. Según dijo, él fue incluso una especie de “puente” entre ambos, pues ella ya mostraba interés por el chico reality y fue después de que la viera con él que Parodi se habría animado a buscarla.

El exchico reality también enfatizó que no guarda rencores ni tiene problemas con nadie: “No tengo problemas con ninguna persona en este mundo”, aseguró, dejando entrever que no le afectan las declaraciones ajenas ni se siente aludido por lo contado sobre la historia entre Flavia y Pablo.

