Los integrantes en la familia de Patricio Parodi crece, luego de que compartiera una historia en su cuenta de Instagram mostrando la pancita de una de sus hermanas. “Se viene primit@ para Aiti. La familia crece”, escribió junto a la publicación.

En la imagen compartida en las redes se aprecia a la futura mamá, Mafer Parodi, sujetando con sus manos, juntos a la de su pareja, su pequeña pancita, pero sin llegar a mostrar el rostro de los futuros papás.

Por su parte, Majo Parodi también expresó su felicidad en las redes con el nuevo integrante de su familia y precisando que su hija tendrá un primo o prima, y que ella será la madrina.

“Te esperamos con ansias BB mío. Aiti tendrá su primitio/o y yo seré madrina”, escribió con ternura la gemela de la futura mamá.

