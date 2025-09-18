Patricio Parodi y un anuncio que tocó fibras familiares

Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores este jueves 18 de septiembre al revelar que su familia está a punto de recibir a un nuevo integrante. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el exintegrante de realitys de competencia mostró imágenes de su hermana Flavia Parodi junto a su pareja, confirmando que están esperando un bebé. “La familia crece”, escribió el influencer, acompañado de emojis de corazón y bebé.

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia con mensajes de cariño y felicitaciones. “Qué emoción, Pato. Ser tío es una experiencia única”, comentó uno de sus fans, mientras otros destacaban el vínculo cercano que mantiene con sus hermanas.

El rol de Patricio Parodi como tío

Aunque no será padre, Patricio Parodi se mostró profundamente emocionado por el embarazo de su hermana, dejando claro que vivirá esta etapa con entusiasmo y compromiso. En el video, se le ve abrazando a Flavia Parodi y acariciando su vientre, en una escena que conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

“Estoy feliz por ustedes. Este bebé llega a una familia llena de amor”, escribió en sus historias, donde también compartió clips del momento en que se enteró de la noticia. La cercanía entre los hermanos ha sido evidente en otras ocasiones, y esta nueva etapa parece fortalecer aún más ese lazo.

Patricio Parodi: Reacciones en redes y medios

Diversos medios y seguidores del chico reality replicaron el anuncio, destacando el lado más sensible de Patricio Parodi. “El chico reality muestra que detrás de la competencia hay un corazón familiar”, comentaron en redes sociales, mientras usuarios en TikTok viralizaban el video con música emotiva.

La noticia también fue celebrada por figuras del espectáculo como Luciana Fuster, quien comentó con emojis de ternura y dejó entrever que comparte la alegría del entorno Patricio Parodi. “Qué bendición para todos”, escribió en la publicación original.

